Covid-19 a Pomezia, vaccinati tutti gli agenti della Polizia Locale

Pomezia – Si è conclusa oggi, 11 marzo, a Pomezia la prima parte della campagna di vaccinazione antiCovid del corpo di Polizia Locale. Tutti gli agenti, 52 in totale, hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca.

“Siamo orgogliosi della piena partecipazione del nostro corpo di Polizia Locale alla campagna di vaccinazione antiCovid – commenta il sindaco Adriano Zuccalà –. Voglio ringraziare tutti i nostri agenti, in prima linea dall’inizio della pandemia, e il comandante Angelo Pizzoli, per il loro lavoro quotidiano a servizio della città”.

