Fiumicino, grido d’allarme da Fiumara: “Fateci sapere cosa sta accadendo”

Fiumicino – “Noi abitanti di Fiumara Grande torniamo a chiedere a gran voce un incontro con il sindaco Montino e i rappresentanti della Regione per capire quale futuro si sta disegnando sulle nostre teste”. A parlare è Alessio Territo, residente a Passo della Sentinella.

“In questi giorni si sta definendo l’iter per la cessione della concessione demaniale riguardante il porto turistico, abbiamo dei lavori riguardanti la strada argine sui quali non abbiamo saputo più nulla, sta circolando un documento su un altro progetto – non sappiamo quanto ufficiale o attendibile – riguardante la foce del Tevere che prevederebbe addirittura la demolizione del comparto abitativo esistente,.

Insomma – prosegue Territo – , da qualunque parte si voglia guardare, si parla di progetti che stravolgeranno le nostre vite, ma nessuno sente l’esigenza – o meglio il dovere – di coinvolgerci. E qui ci sono decine di nuclei familiari che aspettano il proprio destino senza uno straccio di comunicazione”.

Per questo – conclude Territo – riteniamo sia indispensabile un incontro a brevissimo tempo, per capire cosa stia accadendo, quali soluzioni si affacciano per il territorio, chi ci tutelerà. Ed è il Comune, in primis, a dover essere il nostro interlocutore”.

