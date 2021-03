Fiumicino, i Tavoli del Porto: “L’asta per la concessione del vecchio faro è andata deserta”

Fiumicino – “L’asta della concessione per la zona del faro di Fiumicino, oltre 54mila mq di terra, che sarà valida per 90 anni è andata deserta, nessuno dei possibili acquirenti si è presentato”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da I Tavoli del Porto, che prosegue: “Dalle fonti d’informazione abbiamo avuto notizia che sarà rilanciata, molto probabilmente, fra giugno o luglio prossimo”. “Useremo questi mesi per attivarci verso tutte le Istituzioni coinvolte per presentare le nostre obiezioni e proporre possibili alternative”, conclude la nota.

