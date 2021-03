Fiumicino, sui fondi per il dissesto l’opposizione chiede l’accesso agli atti

Fiumicino – “In qualità di opposizione abbiamo ritenuto necessario e urgente chiedere spiegazioni sul bando regionale per accedere ai fondi straordinari per il dissesto economico delle casse comunali (leggi qui) a cui il Comune di Fiumicino ha partecipato” – lo affermano i consiglieri dell’opposizione di centrodestra e civiche a seguito della riunione della commissione trasparenza per l’accesso agli atti sul bando regionale per i fondi de dissesto finanziario del comune.

“La nostra richiesta è stata motivata dal fatto che il sindaco e lo stesso dirigente che ha effettuato la richiesta hanno deciso di bypassare il Consiglio e le Commissioni e chiedere fondi senza nessun parere. Ciò che ha reso necessaria la convocazione della commissione trasparenza è stata proprio questa inusuale quanto ‘bulgara’ decisione che ha allarmato tutto il consiglio sulla possibilità reale di un default economico del Comune.

Nonostante il Comune di Fiumicino non sia attualmente in stato di dissesto quello che preoccupa è l’andamento per il futuro. Infatti se il Comune continua ad accendere mutui che influiscono pesantemente sui bilanci, ipotecando il futuro, tra qualche anno potremmo davvero trovarci sul lastrico.

Inoltre troviamo sempre irriverente e oltraggioso nei confronti dei cittadini e dei consiglieri eletti, che li rappresentano, il comportamento del sindaco e dei suoi dirigenti che tirano dritto senza ascoltare nessuno, sicuramente non sono un esempio di democrazia partecipativa”.