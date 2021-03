Formia, costruiscono una piscina in una zona a rischio sismico: denunciati

Formia – Nel corso della mattinata di oggi, 11 marzo, i carabinieri della stazione di Formia, nel corso di specifico servizio teso al contrasto dei reati in materia edilizia, hanno deferito all’autorità giudiziaria due persone del posto.

I due, infatti, hanno realizzato una piscina interrata ed opere edilizie in zona agricola sottoposta a vincoli sismici ed in assenza di opportuno titolo concessorio.

