Gaeta, rinvenuto un ordigno bellico su via Venezia: evacuato l’istituto “Caboto”

Gaeta – Stamattina, nel corso dei lavori che si stanno svolgendo su via Venezia a Gaeta, per la realizzazione del nuovo impianto sportivo, vicino alla chiesa di San Paolo, è stato rinvenuto un ordigno bellico.

Immediatamente è scattata la procedura d’urgenza, trattandosi di zona densamente abitata e data la presenza di vari istituti scolastici. L’Istituto Nautico Caboto adiacente alla zona del ritrovamento, è stato fatto evacuare subito, mentre si sta valutando cosa fare per le altre scuole presenti in zona.

Sono stati tempestivamente avvertiti i carabinieri, la Prefettura e chiamati gli artificieri perché intervengano sia per stabilire l’effettiva pericolosità dell’ordigno – che dovrebbe essere di piccole dimensioni – sia per la rimozione in sicurezza.

Allertati anche gli uomini della Protezione civile perché, in caso di necessità, collaborino alle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

