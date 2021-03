Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un cittadino filippino di 34 anni, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di alcuni controlli antidroga, i militari hanno individuato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto con alcuni connazionali nei pressi della propria abitazione. A seguito della perquisizione personale e successivamente di quella domiciliare, lo straniero è stato trovato in possesso di 220 grammi di shaboo, già suddiviso in dosi, 210 euro in contanti, nonché di un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Il 34enne dopo l’arresto è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. La droga, il denaro contante e tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

