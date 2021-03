Salvatore Antibo ricoverato a Palermo per un’embolia polmonare

Palermo – Una brutta notizia scuote il mondo dell’atletica. Il vicecampione olimpico dei 10 mila metri piani di Seoul 1988 Salvatore Antibo è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Civico di Palermo. Non è il Covid la causa, ma un’embolia polmonare, che sembra derivi da un’operazione chirurgica per l’applicazione di uno stimolatore vagale per la cura palliativa dell’epilessia farmaco – resistente.

Il nipote Andrea ha diffuso la notizia sui social: “Lo zio adesso sta meglio ma la situazione non è delle migliori. Risponde bene alle cure e mi ha detto di informarvi e di pregare per lui. Questa volta la gara è più difficile delle altre ma come sempre saprà rialzarsi e vincere. A presto a tutti”. A seguito, anche la prima cittadina di Altofonte, cittadina di origine di Antibo, spiega le condizioni dell’ex vicecampione europeo dei 5 e 10 mila metri: “La situazione è molto critica – ha scritto Angela De Luca sulla sua pagina Facebook – Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totó!“.

