Thomas Bach rieletto presidente del Cio: “Insieme per far crescere lo sport e andare oltre il Covid”

Losanna – Thomas Bach è stato rieletto presidente del Comitato Olimpico Internazionale per altri quattro anni.

Il 67enne dirigente tedesco, olimpionico del fioretto a Montreal ’76, è stato confermato alla guida del movimento olimpico nel corso della 137esima Sessione del Cio che si sta svolgendo da remoto a causa della pandemia da Covid-19 e inizialmente programmata ad Atene.

A favore di Bach, candidato unico, si sono espressi 93 membri Cio, un voto contrario e 4 astenuti. Per l’ex schermidore si tratta del secondo mandato alla presidenza del Comitato Olimpico che guida dal 10 settembre 2013, quando fu eletto nel corso della Sessione di Buenos Aires.

“Grazie mille dal profondo del cuore per questo travolgente voto di fiducia – le parole del Presidente rieletto -. Per me, questo è ancora più travolgente considerando le molte riforme e le molte decisioni difficili che abbiamo dovuto prendere e che hanno colpito tutti noi. Tutto ciò mi tocca profondamente e mi rende umile. Quando mi avete eletto per la prima volta come vostro presidente nel 2013 a Buenos Aires, dissi che volevo guidare il Cio secondo il motto della mia campagna “Unità nella diversità” ed essere un presidente per tutti voi e per tutti i nostri stakeholder. Questo impegno vale anche per il mio secondo e ultimo mandato. La mia porta, le mie orecchie e il mio cuore rimangono aperti per ognuno di voi. Spero di poter contare sulla vostra continua dedizione, sul vostro sostegno e la vostra amicizia anche durante questi altri quattro anni“.

Nel corso del suo primo mandato, Bach ha avviato le riforme dell’Agenda Olimpica 2020 per il futuro del Cio e del Movimento Olimpico che sono state adottate nella Sessione di CIO di Monaco, nel 2014.

La Sessione del Cio ha approvato il Rapporto di chiusura dell’Agenda Olimpica 2020 all’unanimità, un’Agenda che ha cambiato profondamente i Giochi Olimpici, il Cio e l’intero Movimento.

Il Comitato Esecutivo del Cio ha proposto di dar seguito al percorso tracciato in questi anni con l’Agenda Olimpica 2020+5 che sarà discussa venerdì nel corso dalla sessione Cio. (coni.it)

