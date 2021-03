Davide Barillari: “Monitorare il sistema di farmacovigilanza su sospette reazioni avverse alla vaccinazione Covid-19”

Regione Lazio – “Nel mio ruolo e nelle mie prerogative di Consigliere regionale, ritengo fondamentale, soprattutto per il carattere sperimentale dei vaccini in commercio, monitorare il sistema di farmacovigilanza sulla campagna di vaccinazione Covid-19.

A seguito della mancata risposta da parte dell’Assessore alla Sanità del Lazio D’amato alla mia interrogazione ufficiale rispetto a questo argomento, ho richiesto alla Asl, allo Spallanzani e al Dipartimento di Epidemiologia se esistano dati ufficiali in merito al numero di reazioni avverse registrate alla data odierna relative alla somministrazione dei diversi tipo di vaccino (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, ecc) per tipologia e classificazione in base alla gravità ed alle conseguenze sulla salute” – lo dichiara il Consigliere del Gruppo Misto, Davide Barillari.

“Nella pubblicazione ufficiale dell’AIFA “Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19” – continua il Consigliere – sono state segnalate 30.015 sospette reazioni avverse, di cui il 96% relative al vaccino più utilizzato, il Comirnaty della Pfizer/BioNtech.

Il 6,1% delle reazioni sono state classificate come gravi, di cui 1.700 dopo la somministrazione del vaccino Pfizer, 32 dopo la somministrazione del vaccino Moderna e 79 dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Ci sono anche 40 segnalazioni con esito decesso con schede di valutazione di 29 casi. Il nesso di causalità è considerato non correlabile nel 66% dei casi, indeterminato nel 27% dei casi è nel restante 7% dei casi inclassificabile per mancanza di informazioni necessarie”.

“Ritengo indispensabile responsabilità della politica garantire alla popolazione la massima informazione e la più minuziosa indagine rispetto alla attuale campagna vaccinale, ricordando, come: Nessun prodotto medicinale può essere mai considerato esente da rischi.

Ognuno di noi, quando decide di servirsi di un farmaco o di sottoporsi a una vaccinazione, dovrebbe avere presente che quello che sta facendo è bilanciare i benefici con i rischi. Verificare che i benefici di un vaccino siano superiori ai rischi e ridurre questi al minimo è responsabilità delle autorità sanitarie che regolano l’immissione in commercio dei prodotti medicinali. Servirsi di un farmaco in maniera corretta, ponderata e consapevole è responsabilità di tutti.” – Conclude Barillari. (Cit. “Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19”).

