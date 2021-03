Fiumicino – “Oggi il Laboratorio Una Donna è sceso di nuovo in piazza per portare avanti il nostro impegno: far sentire la nostra voce e combattere la violenza sulle donne”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna, che oggi ha organizzato un flash mob in piazza Grassi a Fiumicino.

Questa volta, l’iniziativa è stata messa in atto insieme all’associazione culturale Orgoglio Cittadino: “L’obiettivo è portare i valori dell’antiviolenza – spiega Tirrito – e cercare di coinvolgere più territori possibili nella lotta contro la violenza sulle donne.

“E’ compito di tutti e, in particolare, di ogni donna, mamma, figlia, sorella o nonna cambiare lo stato delle cose e, soprattutto, l’approccio culturale rispetto alle donne perché, citando Maya Angelou, ‘ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, – conclude Tirrito – ed auspichiamo che questa sia la prima di tante altre manifestazioni che i territori porteranno avanti”.

(Il Faro online)