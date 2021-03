Fiumicino, trasportava in aereo eroina nascosta nella vagina: arrestata

Fiumicino – Nell’ambito dei servizi mirati alla lotta contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo e della Polaria di Fiumicino hanno scoperto che una 51enne di origini nigeriane effettuava, ogni 15 giorni, viaggi verso il proprio paese natale.

Ad insospettire gli agenti il fatto che la donna residente nel quartiere di Tor Bella Monaca e con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, partiva dall’aeroporto di Fiumicino per raggiungere il suo paese d’origine ma tornava utilizzando quello di Milano Malpensa, per poi arrivare a Roma con autobus privati.

Approfittando dello scalo romano dell’aereo sul quale la donna stava viaggiando, gli investigatori hanno iniziato a controllare i passeggeri e si sono accorti che la 51enne cercava di farsi largo tra le persone per evitare i poliziotti.

Bloccata dagli stessi, è apparsa subito nervosa ed evasiva nonostante nel suo bagaglio non nascondesse nulla; accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti, è risultato che la donna stava nascondendo, all’interno della sua vagina, un ovulo contenente 225 grammi di eroina.

La donna è pertanto finita in manette per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed è stata portata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel carcere di Rebibbia.