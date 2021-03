Impianto fotovoltaico a Tragliata, Rete Art.136: “Rispettare vincoli e tutele”

Fiumicino – “Il presidente della Commissione Urbanistica della Regione Lazio Marco Cacciatore ha presentato una interrogazione, con risposta scritta”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso da Rete Art.136 Ambiente e Paesaggio.

“L’obiettivo è sapere:

a che punto sia lo stato di avanzamento della procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree, quale bene paesaggistico da sottoporre a tutela ai sensi dell’articolo 136 comma 1, lettere c) e d) del D.lgs 42/2004 e successive modifiche;

se sia conclusa, o in caso contrario quale sia lo stato di avanzamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

se non ritenga necessario, come in altri casi analoghi nella provincia del viterbese, porre in essere azione a garanzia della preservazione delle aree, viste caratteristiche di pregio che le contraddistinguono.

Dopo la presa di posizione dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, le dichiarazioni delle due presidenti delle Commissioni: Ambiente, Paola Magionesi e Urbanistica, Barbara Bonanni, con questa significativa e importante interrogazione si amplia la platea dei pubblici amministratori che manifestano un vero e reale interesse per il nostro territorio e nel contempo promuovono azioni concrete contro la realizzazione del mega impianto fotovoltaico in località Tagliata“, spiegano.

“Come Rete Art.136 Ambiente e Paesaggio auspichiamo che altri amministratori mostrino sensibilità per il nostro territorio e che si facciano promotori di interrogazioni, mozioni ed ogni altro atto pubblico utile alla salvaguardia di una parte del territorio, che è soggetto a vari vincoli ambientali e archeologici. Ribadiamo con forza che:

non siamo contrari alla realizzazione di impianti fotovoltaici e più in generale per la produzione di energie rinnovabili;

siamo invece fermamente contrari se tali impianti siano realizzati in zone non idonee e vincolate;

siamo favorevoli alla realizzazione di impianti sui tetti delle varie edificazioni (stalle, silos, abitazioni, presenti in gran numero nel nostro territorio.

Nel seguire con attenzione il procedimento amministrativo della Via, sarà nostra cura fornire le informazioni e, quando ci sarà data la possibilità, promuovere un pubblico incontro per fare il punto sulle diverse situazioni presenti nel territorio che possono provocare danni all’ambiente e mettere a rischio un territorio di pregio”, concludono.

