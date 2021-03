Karate Premier League, Luigi Busà in finale per l’oro a Istanbul

Istanbul – La prima giornata di Karate 1 Premier League di Istanbul, la prima del 2021, si è appena conclusa. Oggi sono saliti sui tatami le categorie di kumite maschile -60kg, -67kg e -75kg e di kumite femminile -50kg e -55kg, insieme al kata femminile individuale e il kata maschile a squadre.

A rappresentare la nazionale italiana, Sara Cardin nei -55kg e Luigi Busà nei -75kg.

L’avolano Luigi Busà ha come al solito fatto una grande prestazione. Nelle fasi eliminatorie si è imposto sul macedone Doan Osmani (4-0), il turco Eren Akkurt (2-1) e l’iraniano Ali Ashgar Asiabari (3-2). In semifinale ha poi vinto un incontro molto tirato con il turco Erman Eltemur, candidandosi per la finalissima di domenica pomeriggio contro l’uzbeko Dastonbek Otabolev.

Sara, nella categoria -55kg di kumite, è partita bene vincendo due incontri: il primo ai danni della spagnola Sonia Pereira Villalobos (1-0) e il secondo contro la bielorussa Yrina Sharykhina (5-0).

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, iscritti con i propri club di appartenenza, hanno fatto molto bene Carola Casale e Terryana D’Onofrio nel kata femminile individuale. Le ritroveremo entrambe, infatti, domenica mattina in finale per conquistare la medaglia di bronzo, rispettivamente contro la spagnola Lidia Rodriguez Encabo e l’iraniana Fatemeh Sadeghi. Eva Ferracuti, invece, non è purtroppo riuscita a superare il primo turno di gara.

Infine, nei -50kg di kumite femminile, Lucrezia Molgora ha vinto il primo incontro con la messicana Alicia Hernandez, ma si è poi dovuta arrendere con l’azera Madina Sadigova.

L’appuntamento è rimandato a domani mattina con le fasi eliminatorie degli azzurri Silvia Semeraro (-68kg), Clio Ferracuti (+68kg), Michele Martina (-84kg) e Mattia Busato. E naturalmente a domenica pomeriggio con la finale di Luigi Busà, in diretta su PMG Sport. (foto/fonte@fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport