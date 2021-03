Latina, l’Assessore Proietti: “Un bilancio con 10 milioni in meno rispetto all’anno scorso”

Latina – “Il bilancio è il documento fondamentale dell’Ente che la Giunta presenta in Consiglio comunale perché lo faccia suo”. Dice l’Assessore Gianmarco Proietti in commissione Bilancio -. È per questo che nel 2019 furono approvati tutti gli emendamenti, che avevano parere favorevole dei revisori, mentre nel 2020, in piena pandemia, abbiamo costruito almeno due grandi assestamenti insieme a tutto il Consiglio, presentati ad agosto e a novembre. Il bilancio è di tutti e ciò che è nuovo va adattato alle esigenze della città. Esigenze che si comprendono insieme e a cui si risponde costruendo e non cavalcando gli umori e strumentalizzandoli.

Oggi – ha detto l’Assessore – ci troviamo di fronte a una serie di difficoltà. La mancanza di risorse sta mettendo a dura prova gli enti locali. Questa Amministrazione ha proceduto a ottimizzare ogni voce, eliminando sprechi ed esuberi nei capitoli.

Le difficoltà del bilancio di una città come la nostra si possono riassumere in quasi 5 milioni di euro di ulteriore accantonamento a fondi, oltre 3 milioni di minori entrate, mutui per quasi 4 milioni, assenza di ristori dal Governo. Parliamo di un bilancio con 10 milioni in meno rispetto allo scorso anno. Un bilancio che deve affrontare gli effetti della pandemia. Ci stiamo riuscendo perché negli anni abbiamo costruito una base solida amministrativa e economica, ma il Governo non può e non deve attendere ancora a ristorare i Comuni chiamati a dare risposte ai cittadini”.

