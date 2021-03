Latina, “Un tavolo permanente per i borghi”: la proposta di Marchiella

Latina – Borghi e associazionismo: Andrea Marchiella, capogruppo di Fratelli d’Italia è tornato sull’argomento all’indomani dell’ennesimo sopralluogo in una delle zone periferiche di Latina.

“Sono stato a Borgo Faiti e ho ritrovato ancora in condizioni pietose il Monumento della piazza centrale. Nella stessa frazione la scuola rimane chiusa, ormai da cinque anni, e diversi tratti di marciapiede sono da tempo lesionati.

Ho riscontrato problematiche molto simili giorni fa a Borgo Montello, anche se in quel caso il Monumento ed il vicino parco giochi sono stati recentemente restaurati. Merito sicuramente del patto di collaborazione siglato dal Comune con il comitato locale, ma merito soprattutto dell’impegno e della forza di volontà dei residenti. Ho già avuto modo di sottolineare quanti rischi comporti questa sorta di sostituzione tra pubblico e privato: si delegano persone e associazioni e si assiste dall’alto alle sistemazioni e agli interventi di riqualificazione.

L’apporto dei comitati e delle realtà del posto non deve però essere un sollievo o peggio ancora un alibi per l’Amministrazione. I volontari si occupano da sempre di spazi verdi, sport, attività culturali. Sono loro che danno vita alle periferie, ma dovrebbe essere il Comune a mettere a disposizione adeguate risorse offrendo un concreto supporto, anche per valorizzare delle ricchezze dimenticate.

Penso per esempio alle tante costruzioni storiche abbandonate, che una volta recuperate potrebbero diventare meta di gite scolastiche e approfondimenti culturali. Penso poi alle necessità di ogni giorno, ai mezzi che quotidianamente tirano a nuovo l’area di piazza del Popolo ma che non sono mai stati avvistati nei borghi.

Il mio impegno negli anni è sempre consistito nell’offrire un riferimento per segnalazioni e richieste ma è da questi particolari che capisco quanto le persone delle periferie si sentano ancora come cittadini di serie B. Eppure i borghi sono il vero valore aggiunto, i borghi rappresentano la vera Storia di Latina e bisognerebbe renderli un’unica entità con il centro”.

Al sopralluogo e alle riflessioni ha fatto seguito una concreta proposta da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia: “Credo che sia opportuna l’attivazione di un tavolo permanente con associazioni e comitati, da convocare con cadenza mensile, alla presenza dell’assessore e del dirigente di riferimento. Servirebbe a coinvolgere tutti e a conoscere l’effettivo quadro della situazione, per capire quando, dove e come intervenire e per avviare un’efficace programmazione.

Basti pensare agli innumerevoli disagi dovuti alle scuole e alle riparazioni avviate in tutta fretta e a danno avvenuto: chi vive sul posto conosce i problemi e può segnalarli evitando tempi lunghi e grosse spese. Un’Amministrazione che si rispetti deve stare a contatto con le varie realtà e non può continuare a fare affidamento sulla buona volontà delle persone!”.