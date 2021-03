Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo la breve parentesi anticiclonica che fino a giovedì proverà ristabilire un po’ di quiete su buona parte d’Italia, dal Nord Atlantico torneranno ad organizzarsi intense correnti che proveranno a dirigersi verso l’Europa mediterranea. Entro il prossimo weekend queste riusciranno a guadagnare abbastanza terreno verso sud, da condizionare il tempo anche su diverse zone d’Italia. L’alta pressione delle Azzorre infatti si limiterà a proteggere la Penisola Iberica e il medio Atlantico, mentre sul suo bordo settentrionale si intensificheranno i flussi nord atlantici che piloteranno una perturbazione accompagnata da aria più fredda in discesa verso l’Europa centrale e le Alpi. Questa raggiungerà anche l’Italia accentuando l’instabilità soprattutto nella giornata domenica. Potrebbe inoltre essere il preludio ad una fase più fredda attesa per la prossima settimana.

METEO VENERDÌ 12 MARZO. Spiccata variabilità con locali piogge o rovesci su est Lombardia e Triveneto, specie dal pomeriggio, ma anche su medio-alto versante tirrenico ed Umbria, con fenomeni più frequenti in serata, anche temporaleschi e in locale sconfinamento alle Marche. Piovaschi in serata anche sulla Sardegna settentrionale. Maggiori aperture su Nordovest, Alpi, ovest Lombardia, versante adriatico ed in generale al Sud, salvo addensamenti temporanei sui confini alpini occidentali con qualche fiocco fino al pomeriggio su quelli valdostani. Quota neve oltre 1300-1400m su Appennino settentrionale, 1500/1700m su quello centrale. Venti sostenuti di Libeccio con raffiche di Garbino sul versante adriatico, venti tesi di Scirocco al largo dell’Adriatico, raffiche di fohn in arrivo agli sbocchi vallivi del Nordovest.

METEO SABATO 13 MARZO. Si assisterà ad una residua instabilità al Sud, legata al transito di una vecchia perturbazione, con qualche pioggia al mattino su Campania, medio-alta Puglia, Lucania, alta Calabria, in esaurimento nel pomeriggio. Sul resto d’Italia prevarranno condizioni più stabili e soleggiate salvo locali nebbie al primo mattino sulla Pianura Padano Veneta e qualche annuvolamento sulle aree interne tirreniche ed ovest Sardegna, in attesa però di un progressivo deterioramento del tempo su Alpi e alto Tirreno. Con il passare delle ore infatti sono attese anche le prime nevicate sui confini alpini centro-occidentali, e le prime piogge tra Spezzino e alta Toscana. Sul resto del Nord si avrà solo un aumento della nuvolosità alta e stratificata, a carattere innocuo.

METEO DOMENICA 14 MARZO. Farà il suo ingresso la perturbazione nord atlantica, con un po’ di neve sulle Alpi, specie confinali anche a bassa quota, alcune piogge o rovesci su Nordest, Emilia orientale, Romagna, localmente Lombardia sudorientale al mattino, gran parte delle regioni centrali tirreniche e Sardegna, (possibili temporali sulle aree centrali interne) con fenomeni in estensione in giornata a quelle adriatiche (soprattutto sulle Marche), e in propagazione con il passare delle ore al basso Tirreno, fino al nord della Sicilia e all’alta Puglia entro fine giornata. Schiarite invece su Nordovest, ovest Emilia ed estreme regioni meridionali. In questa fase ci si attende un calo delle temperature al Centro-Nord con nevicate sull’Appennino centro-settentrionale dai 1000/1300m. Il tutto accompagnato da un deciso rinforzo del vento che tenderà a divenire di Maestrale, con raffiche di fohn al Nordovest.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: un cavo d’onda è previsto transitare sulle regioni centrali tirreniche, dove verrà pilotata una modesta perturbazione responsabile di qualche pioggia o rovescio sparso sulla Toscana, specie Apuane, Aretino, Senese, Amiatino e Maremma. I fenomeni tenderanno progressivamente ad estendersi in serata anche a Umbria e medio-alto Lazio, pur in modo assai irregolare, con possibili temporali serali sui settori umbri, alto viterbese e reatino. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in lieve calo. Ventilazione sostenuta tra Sud e Sudovest, forti raffiche a tratti sulle coste. Mare mosso o molto mosso.

SABATO: il fronte giunto il giorno precedente scivola verso sud-Est lasciando in eredità ancora qualche pioggia o rovescio tra Umbria (qui localmente a carattere temporalesco) e Lazio nella notte. In giornata miglioramento generale con aperture via via più ampie, eccetto che sulla Toscana nord occidentale, dove invece tenderanno ad addensarsi nuove nubi con anche qualche nuova precipitazione entro sera. Temperature in lieve calo in quota, piuttosto miti invece in pianura durante il pomeriggio. Venti deboli a tratti moderati in prevalenza sud-occidentali, con locali rinforzi su crinali e coste. Mare mosso o molto mosso al largo.

DOMENICA: un fronte freddo dal Nord Europa dopo aver valicato le Alpi raggiunge le regioni del Centro nel corso della giornata. Instabilità in aumento su Toscana, Umbria e Lazio tra nubi irregolari e aperture, con qualche pioggia o rovescio sparso localmente a carattere temporalesco. Temperature in diminuzione, con quota neve in calo a 1000-1300m entro fine giornata.

Commento del previsore Lazio

Venerdì è atteso un progressivo aumento della nuvolosità sulle regioni del medio Tirreno, per il transito di un impulso instabile, responsabile di qualche rovescio anche a sfondo temporalesco tra tardo pomeriggio e nella serata, specie sui settori umbri, bassa toscana e localmente sull’alto Lazio e reatino. In serata attese precipitazioni deboli anche sul resto del Lazio. Residue precipitazioni nella notte di sabato tra Lazio ed Umbria meridionale (qui anche a carattere di rovescio o temporale), seguirà un miglioramento ovunque già dal mattino, per una giornata nel complesso soleggiata, salvo per la Toscana, che in serata vedrà un nuovo aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni sulle aree nord ed appenniniche della regione. Domenica un nuovo impulso instabile ed a carattere freddo interesserà Toscana, Umbria e Lazio; nuvolosità irregolare con piogge sparse, rovesci e possibili locali temporali. Temperature massime in calo. Seguirà un lunedì soleggiato.

Fonte: 3B Meteo