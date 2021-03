Olimpiadi, Barelli: “Il vaccino sia garantito a tutti gli atleti, militari e non”

Roma – “Leggo che gli atleti militari in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo stanno già usufruendo del vaccino anti Covid. Io auspicavo questa tutela per tutti i campioni che rappresenteranno il tricolore: perché questo diritto è riservato agli atleti militari? Chi pensa agli atleti tesserati per le ‘semplici’ associazioni e squadre civili che fanno enormi sacrifici per allenarli? Perché questa differenza?“.

Lo afferma il deputato di Forza Italia e presidente di Federnuoto, Paolo Barelli, ribadendo quanto anticipato alcuni giorni fa, si rivolge “al presidente Draghi, che ha ancora mantenuto a sé la delega allo sport: intervenga a tutela di tutti gli atleti e le loro società che da anni lavorano per rappresentare l’Italia alla più importante rassegna universale“. (Ansa)

