Ostia, la protesta dei residenti di via Namaziano: “Cancellati venti posti auto”

Ostia – “I lavori su via Rutilio Namaziano, che hanno prodotto la cancellazione di una ventina di posti auto a favore della creazione di due corsie pedonali sotto il marciapiede delimitati da paletti e pedane non sono frutto di alcuna concertazione fra amministrazione, residenti e commercianti”. Così in una nota il comitato spontaneo che ha raccolto oltre 300 firme la scorsa estate per chiedere di bloccare il progetto di pedonalizzazione di via Rutilio Namaziano e piazza Tor San Michele.

“Il progetto è stato imposto dall’alto e concordato esclusivamente con i commercianti di zona, come dimostrano diversi incontri avvenuti nel quartiere anche nei giorni scorsi”, attaccano.

“Avevamo chiesto di non cancellare altri posti auto oltre a quelli già rimossi su piazza Tor San Michele, via degli Aldobrandini e sul lungomare, ma soprattutto avevamo chiesto riqualificazione dei marciapiedi, delle fognature, del verde e dell’illuminazione. Il risultato è stato solo rendere più agevole la presenza di tavolini e pedane, costringendo i residenti a rimanere chiusi in casa”.

