Raddoppio dell’aeroporto di Fiumicino, per il Tar è “inammissibile”

Fiumicino – “È stata notificata oggi al Comune di Fiumicino la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il ricorso avanzato da Adr ed Enac sulla nuova riperimetrazione della Riserva, che rafforzava il vincolo sull’area dove doveva sorgere la quarta pista”. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Già ad ottobre del 2019 – spiega – la Via, la Valutazione di Impatto Ambientale, del Ministero dell’Ambiente aveva espresso parere negativo alla compatibilità ambientale del Progetto Aeroporto di Fiumicino Master Plan al 2030′ proposto da Enac. La sentenza del Tar del Lazio dichiara inammissibili le richieste avanzate da Enac e Adr”.

“Nel documento – conclude Montino – si legge, tra le altre cose, che “[…]L’incidenza del progetto su aree integralmente inserite nel perimetro originario della Riserva costituisce elemento di fatto che non risulta superato dalle deduzioni e allegazioni né di Adr né di Enac, con l’ulteriore rilievo che neppure consta ovvero sono state fornite evidenze a comprova della circostanza che tutte le aree interessate dal progetto siano incluse tra quelle di tipo 2 per le quali in virtù dei vincoli originari sono consentite trasformazioni e urbanizzazioni […]”.

