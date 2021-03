Raduno dell’Italia della velocità a Formia: obiettivo Mondiali di staffette

Formia – Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per il raduno nazionale della velocità in programma al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia (Latina) dal 14 al 20 marzo.

Gli azzurri delle staffette, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, si riuniscono agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo e dei collaboratori Giorgio Frinolli e Riccardo Pisani, a un mese e mezzo dall’appuntamento mondiale delle World Relays di Chorzow (Polonia) in programma il 1° e il 2 maggio, snodo cruciale ai fini della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo per i quartetti che ancora non hanno ottenuto il lasciapassare (4×100 uomini, 4×400 donne, 4×400 mista).

Tra i 32 convocati (17 uomini e 15 donne) spicca la presenza del campione d’Europa dei 60 metri Marcell Jacobs (Fiamme Oro), del primatista italiano dei 100 metri Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e del recordman nazionale dei 400 metri Davide Re (Fiamme Gialle). Al lavoro anche gli altri staffettisti da record della 4×100 Davide Manenti (Aeronautica) e Federico Cattaneo (Aeronautica) e il duecentista Eseosa Desalu (Fiamme Gialle).

Tra i quattrocentisti anche i finalisti mondiali della staffetta di Doha Matteo Galvan (Fiamme Gialle), Edoardo Scotti (Carabinieri) e Vladimir Aceti (Fiamme Gialle). Al femminile, presente il quartetto di primatiste italiane e finaliste mondiali della 4×100 Johanelis Herrera (Aeronautica), Gloria Hooper (Carabinieri), Anna Bongiorni (Carabinieri) e Irene Siragusa (Esercito), le quattrocentiste già a medaglia con la 4×400 Mariabenedicta Chigbolu (Esercito) e Raphaela Lukudo (Esercito), e le fresche primatiste indoor della 4×400 Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alice Mangione (Esercito) ed Eleonora Marchiando (Atl. Sandro Calvesi).

UOMINI

ATLETA SOCIETÀ Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle Lorenzo BENATI Atl. Roma Acquacetosa Federico CATTANEO C.S. Aeronautica Militare Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle Matteo GALVAN G.A. Fiamme Gialle Lamont Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Luca LAI Athletic Club 96 Alperia Mario LAMBRUGHI Atl. Riccardi Milano 1946 Brayan LOPEZ Athletic Club 96 Alperia Davide MANENTI C.S. Aeronautica Militare Lorenzo PATTA G.A. Fiamme Gialle Davide RE G.A. Fiamme Gialle Roberto RIGALI Bergamo Stars Atletica Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle

DONNE

ATLETA SOCIETÀ Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Rebecca BORGA G.A. Fiamme Gialle Mariabenedicta CHIGBOLU C.S. Esercito Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre Vittoria FONTANA C.S. Carabinieri Sez. Atl. Johanelis HERRERA ABREU C.S. Aeronautica Militare Gloria HOOPER C.S. Carabinieri Sez. Atl. Dalia KADDARI G.S. Fiamme Oro Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito Alice MANGIONE C.S. Esercito Eleonora MARCHIANDO Atl. Sandro Calvesi Chiara MELON Atl. Brescia ’50 Met. San Marco Petra NARDELLI Asd Suedtirol Team Club Irene SIRAGUSA C.S. Esercito Virginia TROIANI Cus Pro Patria Milano

(foto@Colombo/Fidal)

