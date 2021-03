Status Roma Capitale, FdI Lazio: “Unanimità sulla mozione promossa dal nostro gruppo”

Regione Lazio – “Un passo in avanti nel processo per velocizzare il trasferimento di poteri e competenze a Roma Capitale è stato compiuto anche grazie all’apporto di Fratelli d’Italia, che sul tema dei poteri straordinari e finanziamenti adeguati ha sempre invocato e favorito in ogni assise la collaborazione di tutti i partiti e istituzioni locali. La mozione di Fdi, sulla quale c’è stata ampia convergenza delle altre forze politiche, è stata integrata con contributi di altri gruppi consiliari de la Pisana ed approvata all’unanimità.

Consideriamo il buon esito di questa iniziativa un punto di partenza, trattandosi dell’interesse della comunità e, nel caso di Roma Capitale, per dare un impulso decisivo affinché la politica, a tutti i livelli, si concentri finalmente sul tema. Abbiamo dimostrato una volta di più che non ci interessa arroccarci su contrapposizioni strumentali, il nostro obiettivo è portare Roma all’altezza delle altre capitali d’Europa e prepararla ai futuri importanti appuntamenti internazionali, che saranno sicuramente decisivi per il suo rilancio d’immagine e per il complessivo miglioramento della qualità di vita dei suoi abitanti.” – Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia.

