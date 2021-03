Sud Pontino, contributi alle famiglie in difficoltà con la Social/Family Card

Stanziati 300mila euro attraverso l’avviso pubblico distrettuale “Contrasto alla povertà” che prevede l’erogazione di contributi economici a beneficio dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Lt/5 che rientrano nei parametri indicati.

“Si riapre il bando Contrasto alla povertà che – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano –, a seguito di un proficuo confronto e piena condivisione con tutti miei colleghi Sindaci componenti del Comitato Istituzionale del Distretto Socio-Sanitario Lt/5, abbiamo deciso di rimodulare ampliando la platea delle persone beneficiare dei contributi erogati.

Un incremento sostanziale delle risorse stanziate a cui seguono altri due importanti provvedimenti: l’estensione dell’Isee fino a 10mila euro e la riduzione della residenza da tre ad un anno. Misure che allargano il bacino dei beneficiari e che servono a far fronte ad una crescente richiesta di sostegno che si è acutizzata con la pandemia e che sta arrecando grandi disagi socio-economici a tantissime persone.

Non restiamo sordi alle richieste di soccorso ma, attraverso una puntuale ed attenta programmazione, predisponiamo tutte quelle iniziative che possono essere di sollievo e supporto e che ci consentono di non lasciare indietro nessuno.

Noi Sindaci – conclude Mitrano – siamo i primi responsabili della salute e del benessere dei nostri cittadini, un obbligo morale al quale non ci sottraiamo soprattutto in questo momento difficile per tutti, che sia un grave disagio economico o sociale”.

“Rafforziamo l’integrazione sociale con ogni azione utile – sottolinea l’Assessore alle Politiche comprensoriali Gianna Conte – andando a stanziare ulteriori risorse distrettuali per incrementare i contributi economici erogati al maggior numero di persone che rientrano nei parametri previsti. In questa fase di particolare necessità, vogliamo supportare l’integrazione del reddito familiare promuovendo e sostenendo, con diverse misure di intervento e fondi, una politica attiva di inclusione sociale che contrasti i fattori di rischio di emarginazione”.

L’avviso “Contrasto alla povertà”, prevede, infatti, la concessione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare mediante l’attivazione di Social/Family Card. I contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie”.

Destinatari – requisiti:

possono ottenere il riconoscimento dei contributi persone che versano in stato di bisogno ed in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza anagrafica da almeno 1 anno in uno dei Comuni afferenti il Distretto;

• Isee del nucleo familiare in corso di validità inferiore o pari ad 10mila euro;

Con il presente bando si finanzia l’annualità 2019/2020 per 150mila euro e l’annualità 2020/2021 per 150mila.

Per il rilascio della sola “Social/Family Card” è indispensabile che il nucleo familiare non usufruisca di altre misure di Contrasto alla Povertà (Rei, Reddito di Cittadinanza, ecc.).

(Il faro online)