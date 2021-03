SuperEnalotto, l’Eur festeggia un “5” da 22mila euro

Roma – Il SuperEnalotto torna a visitare la Capitale d’Italia: nel concorso di giovedì 11 marzo, infatti, è stato centrato un “5” da 21.945,56.

La vincita è stata convalidata nel negozio situato in via Paolo di Dono 41/45, a Roma. Intanto il Jackpot è salito ancora, toccando quota 121 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

