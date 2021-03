Valentina Vezzali, nuova sottosegretaria allo sport: “Onorata di servire il mio mondo”

Roma – Il Governo ha scelto. Sarà Valentina Vezzali a rappresentare il mondo dello sport con il suo ruolo di Sottosegretario (leggi qui). Non c’è un Ministero, come la legislatura precedente, in cui lo sport venne guidato da Vincenzo Spadafora. Con l’era Mario Draghi la Vezzali avrà un sottosegretariato allora tramite il quale gestire le delicatissime questioni sportive.

Valentina è una delle atlete italiane che più nel mondo hanno vinto. Nella scherma e nel fioretto femminile ha segnato la storia e ha scritto pagine olimpiche meravigliose. Atlanta 1996, Syndey 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. La migliore in pedana sempre lui, con l’oro al collo. E’ stata portabandiera azzurra alle Olimpiadi in Grecia e scese in campo in politica. Oggi è lei la nuova Sottosegretaria allo Sport. Una figura molto attesa dal sofferente settore delle palestre, delle piscine, degli impianti da sci, dei lavoratori sportivi.

“Sono profondamente onorata per l’incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio – ha detto la Vezzali – Essere chiamata ad occuparmi di sport, cioè di quello che è il mio mondo e la famiglia dalla quale provengo, è per me una sfida importante che affronterò con tanta umiltà e forte determinazione. Mi metterò da subito al servizio della comunità sportiva del nostro Paese, ben consapevole che il momento che stiamo vivendo è, anche per il nostro mondo, particolarmente difficile e delicato”.

“Mi riferisco soprattutto allo sport di base – ha proseguito la Sottosegretaria – un universo di società, lavoratori sportivi, ma anche volontari ed appassionati e, soprattutto, tanti ragazzi, che stanno soffrendo più di altri per le costrizioni conseguenti alla pandemia, ed ai quali è stata tolta la bellezza della pratica sportiva e soprattutto i benefici, anche in termini di benessere e salute.

L’impegno, così come in pedana, sarà volto ad onorare l’Italia. Per questo sarà anche necessario supportare quanti si preparano ad affrontare, sotto le insegne tricolore, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo e le diverse competizioni internazionali, durante le quali ci sentiamo orgogliosi di essere italiani”.

Descrive già il suo programma sportivo e politico, la pluricampionessa olimpica di scherma: “E’ necessario rilanciare lo Sport a 360 gradi e delineare, con scelte importanti, il suo futuro. Farò tesoro dell’esperienza maturata in questi anni e ringrazio quanti, ad iniziare dai miei maestri, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, la FederScherma che ho sentito vicina in queste ore, ed il suo Presidente onorario Giorgio Scarso, per aver sempre creduto in me non solo come atleta.

Assicuro spirito di servizio, impegno, entusiasmo e dedizione. Sono e resterò una sportiva e spero di poter ricambiare allo sport quanto, in tanti anni, mi ha dato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport