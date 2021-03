Ostia – “Oggi, 13 marzo 2021, siamo stati all‘ex Punto verde qualità La Madonnetta. Abbiamo incontrato dei cittadini e fatto un giro al parco e in quello che rimane del centro sportivo“. Così, in una nota, gli esponenti del Partito Democratico Giammarco Palmieri, Claudia Pappatà, Valentina Scarfagna e Flavio Vocaturo.

“In molti portiamo la responsabilità politica di aver interrotto – prosegue la nota – un’esperienza tanto apprezzata dai cittadini, ma sono stati senza dubbio il disinteresse e la totale inaffidabilità della sindaca Raggi e dei suoi a provocare negli ultimi cinque anni la devastazione di questo bene pubblico ed a lasciare l’area al più totale abbandono.

A chi governerà la città nei prossimi anni, i cittadini chiedono di trovare soluzioni per eliminare il degrado e riportare il parco e le sue strutture a loro piena disposizione. È nostro dovere raccogliere questa richiesta e metterci a disposizione con idee e proposte serie e credibili”.

