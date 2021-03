Ardea, dipendenti dell’Igiene Urbana in protesta: i chiarimenti del Sindaco

Ardea – Questa mattina il sindaco Mario Savarese e il Presidente del Consiglio Lucio Zito si sono recati presso il deposito mezzi della società che sta gestendo la raccolta dei rifiuti ad Ardea, dove da ieri i lavoratori stanno manifestando in seduta permanente. (Leggi qui)

“Abbiamo voluto manifestare la nostra solidarietà ai lavoratori – ha detto il Sindaco – . La ditta in modo unilaterale e contravvenendo al contratto in essere, sebbene in proroga, ha totalmente modificato il proprio assetto societario, pretendendo ora dal comune che sia riconosciuto un loro presunto diritto di subentrare nel contratto in essere con l’uscente Igiene Urbana, ma anche il diritto di subentrare alla società alla quale la Sua di Città Metropolitana di Roma ha assegnato il nuovo bando”.

“Le società coinvolte in questa incredibile ragnatela – si legge nella nota dell’Amministrazione – hanno tutte affidato il loro credito ad una finanziaria che incassa le fatture emesse scontandole alle varie ditte del gruppo e questo fatto impedisce anche al comune di subentrare direttamente nel retribuire i lavoratori sostituendosi al loro datore di lavoro inadempiente.

La conclusione di questa paradossale situazione – prosegue l’Amministrazione – è che a subire pesantemente le conseguenze di questo guazzabuglio sono i lavoratori che non prendono più lo stipendio da mesi. A soffrire sono anche i dipendenti delle società interinali alle quali la mandataria si rivolge per integrare l’esiguo numero di lavoratori direttamente assunti”.

“Lunedì nel primo pomeriggio – aggiunge Savarese – saremo ricevuti in Prefettura; abbiamo richiesto quest’incontro nella speranza che il Prefetto ci aiuti ad uscire rapidamente da questa situazione contingente, consentendoci di affidare temporaneamente il servizio ad una società terza”.

“Nei primi due mesi di quest’anno – conclude la nota dell’Amministrazione -, nonostante ad operare sia stata a quanto sembra la nuova ditta, la raccolta differenziata è precipitata a valori inferiori al 40% e il comune in pochi mesi ha dovuto affrontare spese extra per oltre un milione di euro per le bonifiche straordinarie che si sono rese necessarie nel territorio, sempre più invaso da rifiuti abbandonati”.

