Civitavecchia – Va alla deriva raggiungendo il tratto di mare antistante il Pirgo. E’ successo a Civitavecchia, dove dalle ore 18:00 di oggi, 13 marzo 2021, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia appartenenti ad entrambi i settori: nautici e terrestri, stanno operando unitamente alla Capitaneria di Porto per la messa in sicurezza di un’imbarcazione.

Il natante, un semi cabinato di circa sette metri. A bordo non erano presenti persone.

Non è stato possibile recuperare la barca dal mare a causa del basso fondale, i Vvf stanno provvedendo al recupero da terra. Il personale dei Vigili del Fuoco, munito di idrocostume, si è immerso ed ha raggiunto l’imbarcazione, e lo stanno recuperando grazie all’ausilio del verricello collegato ad un’automezzo.

