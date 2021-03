Barriere architettoniche, il Municipio X istituisce un osservatorio permanente

Ostia – “Via libera del Consiglio municipale alla costituzione di un osservatorio permanente sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Opeba), allo scopo di monitorare, proporre e valutare i progetti sull’abbattimento di quegli ostacoli che rendono impossibile la vita a chi ha problemi di disabilità”. Ad annunciarlo è il Movimento 5 Stelle del X Municipio.

I pareri elaborati saranno trasmessi all’assessorato di competenza e integrati nella progettazione, mentre i componenti dell’osservatorio saranno scelti tra i rappresentanti delle associazioni di categoria. “Chi meglio dei disabili stessi sono in grado di collaborare alla stesura dei piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche che i Comuni dovranno redigere per legge e di cui le Regioni hanno già indicato le linee guida?”, sottolinea il consigliere Alessandro Nasetti, presidente della Commissione Politiche Sociali del X Municipio.

“La mozione approvata in Consiglio va nella direzione della delibera del Campidoglio e comporta un passo avanti e fondamentale per l’eliminazione delle barriere architettoniche affermando, nello stesso tempo, il punto di arrivo del lavoro coordinato tra i vari dipartimenti”, spiega Nasetti. “Lavoro, questo, che ha consentito di realizzare una nuova metodologia operativa, utile ad ogni Municipio, per programmare gli interventi su edifici pubblici, come uffici, scuole, musei, mercati o spazi urbani, intesi come attraversamenti pedonali, parcheggi riservati ai disabili, aree verdi o ville storiche”.

“Siamo particolarmente soddisfatti – conclude Nasetti – di questo risultato raggiunto poco dopo aver approvato in Consiglio anche l’istituzione della nuova consulta permanente sulla disabilità. Due strumenti indispensabili che l’intera commissione politiche sociali del X Municipio ha contribuito fattivamente a realizzare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio