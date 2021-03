Cino Ricci: “Se Luna Rossa va avanti così, vincerà l’America’s Cup”

“E’ la terza volta che accade: vinciamo la prima regata e perdiamo la seconda. Se va avanti così arriviamo per primi alla settima regata vinta e vinciamo la Coppa America“. Lo dice Cino Ricci dopo il nuovo pareggio tra Luna Rossa e New Zealand. “Ora c’è da capire se questo succede per un rilassamento dell’equipaggio italiano o perché nel corso della giornata il vento aumenta“, dando un vantaggio alla barca neozelandese: “Ma bisognerebbe essere lì per capirlo, non ci arrivano dati su questo“.

“Però ho visto Spithill, alla fine della prima regata, dire a tutti ‘ragazzi, sveglia!’, come a dire che c’è ancora la seconda regata. Mi sembra che anche Bruni abbia detto qualcosa di simile all’equipaggio. Comunque oggi ho mandato un messaggio a Max per dirgli che è entrato nella storia della Coppa America, solo il Moro di Venezia aveva vinto una regata contro i kiwi e lui ne ha vinte tre. Deve continuare così“, conclude lo skipper di Azzurra. (adnkronos)

