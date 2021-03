Covid-19, l’Infernetto si dà appuntamento per commemorarne le vittime: dove e quando

Ostia – L’Infernetto si dà appuntamento per commemorare le vittime del Covid-19. L’iniziativa, organizzata dai volontari di Retake Roma Infernetto, è prevista per le ore 16 di oggi, 13 marzo.

Chi vorrà partecipare dovrà presentarsi all’orario indicato presso il benzinaio Esso di via di Castel Porziano. “Appuntamento oggi alle 16 alla Esso di via Castel Porziano per commemorare le vittime del Covid-19 e tutte le categorie che si sono esposte prestando il loro aiuto”, scrive una dei volontari su Facebook, sottolineando come la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in vigore.

