Covid a Fiumicino, Montino: “Dal 15 marzo chiusi anche i parchi cittadini”

Fiumicino – “Secondo il report di oggi della Asl RM3 i positivi attualmente presenti sul nostro territorio sono 257. Rispetto a ieri contiamo 18 nuovi positivi e 13 guariti”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“L’età media è pari a 40 anni, ma sale leggermente il rapporto con la popolazione totale che è di 0.31 – prosegue il sindaco -. Per quanto riguarda la distribuzione tra le località, la maggioranza si concentra ancora tra Isola Sacra e Fiumicino che insieme contano il 59% dei contagiati. Ma sono alte anche le percentuali di Maccarese (9%) e Fregene (8%)”.

“Come sapete, da lunedì 15 marzo tutta la Regione sarà zona rossa per disposizione del Ministero della Salute – ricorda Montino -. Per questo motivo, oltre alle misure già previste, ho disposto anche la chiusura di tutti i parchi pubblici cittadini fino a quando resteremo in zona rossa”.

“Per quanto riguarda le altre attività – ricorda Montino -, le disposizioni ministeriali prevedono che tutte le scuole rimangano chiuse, fatta salva la possibilità di lezioni in presenza per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Chiusi anche i negozi e gli esercizi commerciali (esclusi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, lavanderie, tintorie, presidi sanitari, articoli per l’infanzia, fiorai, vivai e librerie).

Chiusi anche centri benessere, centri estetici, barbieri e parrucchieri. Bar e ristoranti potranno solo vendere per asporto o fare consegne a domicilio. Per i bar e i locali senza cucina è consentita la vendita per asporto fino alle 18, mentre i ristoranti potranno farlo fino alle 22. Non ci sono limitazioni di orario per le consegne a domicilio”.

“Inoltre, non ci si potrà spostare né tra comuni né all’interno del comune se non per motivi di lavoro, necessità e urgenza – conclude il sindaco – e non si potrà fare visita a parenti o amici. E’ possibile svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e mantenendo le distanza dagli altri. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e da soli. Chiedo a tutte e tutti il rispetto rigoroso di queste regole, così come di indossare bene la mascherina cambiandola spesso, di lavare spesso le mani e soprattutto di tenere le distanze dagli a altri il più possibile”.

