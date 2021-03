Feola (FdI): “Fiumicino zona rossa? Non ci sono i numeri”

Fiumicino – “A Fiumicino ad oggi i casi di Covid sono 252 su una popolazione di circa 85000 persone, ovvero lo 0,29 della popolazione e, nonostante questo, subiremo un lockdown che andrà a gravare ulteriormente sulle molte attività del territorio e tutto questo è assolutamente inaccettabile”. È quanto ha fatto sapere tramite una nota Roberto Feola, presidente del circolo territoriale di Fratello d’Italia-Patria e Libertà a Fiumicino.

“La Regione, senza prendere in considerazione le singole situazioni territoriali, ha dichiarato lo stato di ‘zona rossa’ ed emergenza sanitaria sull’intero territorio della regione, nonostante le differenze statistiche dei contagi tra le varie aree della stessa. Lungi da me – ha proseguito Feola – diminuire l’attenzione mirata al rispetto delle norme mirate alla prevenzione di nuovi contagi. Voglio però sottolineare come i nostri ristoratori e gli abitanti del comune si siano distinti per il rispetto delle su citate misure, tanto da far avere un netto calo di contagiati sul territorio”.

“Nonostante ciò vengono ora condannati a subire una sorte che si rivelerà disastrosa. Auspico – ha concluso Feola – che l’Amministrazione comunale ed i rappresentati cittadini in Regione facciano sentire la loro voce e si impegnino nel salvaguardare l’economia del nostro territorio. Il mio pensiero va alle mie bambine che come i figli e le figlie dei cittadini del nostro comune torneranno ad essere rinchiusi in casa senza nessuna colpa, tornando ad essere le vere vittime di queste restrizioni”.

