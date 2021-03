Fiumicino, si aggira per le strade del centro con un machete: fermato 38enne

Fiumicino – I carabinieri della stazione di Fiumicino hanno fermato un pregiudicato 38enne che, armato di un machete, si aggirava per le strade di quel centro.

L’uomo, che al momento del controllo è apparso in stato confusionale, ha vagamente riferito di avere subito un’aggressione da parte di non meglio precisati soggetti. Il malcapitato, al fine di tutelare la sua e l’altrui sicurezza, è stato disarmato ed affidato alle cure dei sanitari del 118; l’arma è stata sequestrata e sono in corso accertamenti volti a meglio chiarire l’accaduto.

