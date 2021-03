Gil Fiumicino: “Sostegno al governo Draghi per le decisioni prese. Ora però pensiamo anche al futuro”

Fiumicino – “In un momento in cui prendere decisioni è difficilissimo e criticare è invece estremamente facile, Gil (Gruppo indipendente libero per Fiumicino) vuole testimoniare pubblicamente il proprio sostegno all’operato del governo Draghi”. Ad affermarlo è Mario Russo D’auria, leader di Gil.

“Siamo coscienti di essere un piccola forza nel mondo politico generale- prosegue -, ma crediamo che le espressioni sia polemica sia di apprezzamento vadano comunque fatte pubblicamente, per dare il proprio contributo alla formazione di un pensiero individuale.

Credo – spiega Russo D’Auria – che da un leader ci si aspetti che prenda decisioni, anche impopolari, per poi pagarne le conseguenze politiche, laddove fosse necessario. Ma un leader, nel mezzo di una pandemia, ha il dovere di essere netto, e la decisione di far tornare rosse le regioni, per bloccare il diffondere del virus, è un’azione politicamente definita e concreta. Basterà? Servirà? Non lo sappiamo, ma sappiamo che oggi c’è bisogno di qualcuno che decida al di là delle convenienze di categoria o delle pressioni dei partiti politici.

Questo si chiede a chi governa: di governare. E vuol dire fare delle scelte, che inevitabilmente non potranno accontentare tutti. Certo, un governo sano, non lascia indietro i propri cittadini, e mi aspetto un serio piano di rilancio economico, un sostegno effettivo a chi sta oggi in crisi, una visione che non si fermi all’emergenza. Vedremo se Draghi, come spero, sarà in grado di creare tutto ciò. Per ora prende delle decisioni, ancorché sofferte. Ed è, comunque, un buon inizio”.