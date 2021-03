Igiene Urbana Ardea, dipendenti senza stipendio: indetto lo sciopero per il 24 marzo

Ardea – I dipendenti della ditta Igiene Urbana sono pronti a scioperare il 24 marzo. A comunicarlo è stata la Fiadel (Federazione Italiana Autonoma dipendenti enti locali) di Roma/Lazio in una lettera inviata all’azienda, al Sindaco di Ardea Mario Savarese, alla Commissione di Garanzia e al Prefetto di Roma.

Lo sciopero è stato indetto “a seguito dell’apertura di raffreddamento e conciliazione del 29 gennaio 2021 sul mancato pagamento della mensilità di gennaio e incrementi economici contrattuali ed in assenza di certezze e date utili per il giusto riconoscimento economico, compresa la prossima scadenza per il pagamento della mensilità di febbraio“, scrive nella lettera il coordinatore regionale dell’igiene ambientale Sandro Proietti.

La Fiadel proclama quindi una giornata di astensione dal lavoro di tutti i lavoratori del settore igiene ambientale e per tutti i turni di lavoro del 24 marzo 2021. “Saranno comunque garantiti i minimi del servizio nel rispetto della legge 146/2000 e del ccnl Fise Ambiente e successive modifiche”, conclude Proietti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea