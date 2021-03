Infernetto, a via Cilea arrivano due rotonde a “proteggere” i pedoni

Ostia – “Nel quartiere Infernetto a Roma c’è via Cilea, che è una strada maledetta. C’eravamo presi un impegno per dare una risposta alle richieste dei cittadini e in quest’ultimo anno ci abbiamo lavorato. Proprio per questo arrivano due rotonde che serviranno a trasformare quella che oggi è una autostrada nel centro cittadino”. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il consigliere capitolino Paolo Ferrara.

“In attesa di tutti pareri e di un progetto esecutivo a cui abbiamo già lavorato e finanziato, le istituiamo in via sperimentale nelle prossime settimane – scrive Ferrara -. Ci saranno due rotonde, verrà adeguata la segnaletica e verranno posizionate le protezioni per mettere a norma gli attraversamenti pedonali e alcuni di questi verranno rialzati, specialmente quello davanti alla scuola. È una prima risposta – dopo tanti anni – alla risoluzione di un problema molto sentito dai cittadini”.



