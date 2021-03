Ladispoli – “Domani, 14 marzo 2021, il mercato della domenica sarà aperto a tutte le categorie merceologiche, da martedì 16 marzo, invece, solo generi di prima necessità“. Lo comunica in una nota, Francesca Lazzeri, assessore al commercio, attività produttive e comunicazione.

“Purtroppo – spiega l’Assessore -con il posizionamento della nostra regione in zona rossa siamo costretti a limitare i generi in vendita. Domani comunque il mercato sarà al completo, e come di consueto ci saranno la pattuglia della polizia municipale, ed i ‘nostri angeli custodi” le guardie ecozoofile di Fare Ambiente a vigilare sul corretto rispetto della normativa anti-Covid, distanziamento e mascherine, e sul corretto conferimento dei rifiuti alla chiusura del mercato, mentre l’U.N.N.Pe. vigilerà sulla presenza di venditori abusivi con merce tarocca e contraffatta, sconsigliandone l’acquisto ai potenziali avventori visto che è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 7mila euro”.

