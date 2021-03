Ostia, rissa in via della Stazione Vecchia: fermato a Fiumicino l’aggressore

Ostia – I carabinieri di Ostia, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato il responsabile di una violenta aggressione, perpetrata nella mattinata di ieri, 12 marzo, nella locale via della Stazione Vecchia.

Lì era nata una furiosa lite fra due extracomunitari, per motivi in corso di accertamento, culminata con il ferimento di uno dei due contendenti e la fuga dell’aggressore. I militari, prontamente intervenuti sul posto e soccorsa la vittima, hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti ed esaminato i filmati di alcuni apparati di videosorveglianza della zona dell’aggressione, riuscendo a riconoscere l’aggressore. L’uomo, un pregiudicato domiciliato a Fiumicino, è stato così rintracciato e denunciato in stato di libertà.

I carabinieri di Ostia, inoltre, durante i rituali controlli presso la struttura dell’ex Colonia Vittorio Emanuele III, hanno identificato numerosi occupanti e rinvenendo e sequestrando, all’interno di uno dei locali del comprensorio, molteplici dosi di hashish.

Nel corso delle numerose verifiche effettuate nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, poi, i carabinieri di Acilia hanno arrestato un 35enne il quale, sebbene sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, si era infatti allontanato nel corso della notte dalla propria abitazione. Rintracciato immediatamente dai militari, è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni dell’Autorità giudiziaria.

Numerose sono state anche le verifiche svolte anche negli esercizi commerciali del litorale dove, in alcuni casi, sono state rilevate violazioni inerenti le misure di contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica. Complessivamente sono state elevate sanzioni per quasi 600 euro.

