Roma, controlli anti-Covid della Polizia: chiuso un noto ristorante di Garbatella

Roma – Proseguono a pieno ritmo i controlli straordinari anti-Covid della Polizia di Stato. Nella serata di ieri, 12 marzo 2021, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con l’ausilio di pattuglie di Polizia Locale di Roma Capitale, hanno fatto accesso presso un noto ristorante in zona Garbatella.

Qui, in totale violazione delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento epidemiologico da Covid-19, è stata riscontrata la presenza di 11 persone, tutte identificate, tra clienti seduti ai tavoli intenti a consumare cibo e personale addetto alle cucine.

Il controllo ha portato ad elevare 5 sanzioni da 400 euro e la chiusura temporanea con apposizione dei sigilli per 3 giorni del ristorante.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo