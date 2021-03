Ardea, inaugurato il primo centro antiviolenza per le donne in difficoltà

Ardea – “Lo scorso 8 marzo è stata ufficializzata l’attivazione di un punto di ascolto e accoglienza per le donne in difficoltà presso il poliambulatorio Asl in via dei Tassi a Tor San Lorenzo”. Lo comunica in una nota l’Amministrazione del Comune di Ardea.

“Un risultato importante che rafforza la rete dei servizi antiviolenza sul territorio – si legge nella nota -. Accanto al centro antiviolenza Marielle Franco di Nettuno e allo ‘Sportello Donne di Pomezia’, arriva anche ad Ardea uno spazio dedicato, attivo già da inizio marzo con la presenza di un’operatrice che accoglie le donne e agisce in rete con gli altri servizi socio-sanitari del distretto.

“Un traguardo frutto di un lavoro svolto nel corso dei mesi scorsi in modo silente ma sinergico in ambito distrettuale” ha detto il vice sindaco Morris Orakian.

Si può entrare in contatto con il punto di ascolto di Tor San Lorenzo per e-mail (cavmariellefranco@gmail.com) oppure al numero di telefono 06/93276163. Il punto di ascolto di via dei Tassi 14 riceve il giovedì, dalle 9.30 alle 13.30.

