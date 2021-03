Disastro Roma, il Parma risorge e riapre la corsa salvezza con Mihaila ed Hernani

Parma – Il Parma ferma la Roma con 2-0 in casa, giallorossi inchiodati a 50 punti in classifica scavalcati da Juventus e Atalanta. Per i ragazzi di Paulo Fonseca i problemi iniziano già dal nono minuto, dopo la rete di Valentin Mihaila su suggerimento di Dennis Man. Raddoppia nella ripresa Hernani che passa la guardia di Pau Lopez nell’angolino in basso a destra. Non basta il generoso tentativo di Dzeko, che tira di testa ma fuori, nei 3 minuti di recupero. Da rilevare che la Roma ha protestato per due rigori non assegnati. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)