Fiumicino: fatto brillare il residuato bellico ritrovato a Fiumara grande

Fiumicino – E’ stato fatto brillare ieri, 13 marzo 2021 intorno alle 13.30 il residuato bellico ritrovato a Fiumicino, nella zona di Fiumara grande. Il 12 marzo forze dell’ordine e artificieri hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della situazione.

Ieri l’ordigno è stato fatto brillare nelle campagne attigue al vecchio borgo dei pescatori. Un po’ di apprensione tra i residenti è rimbalzata tra le pagine dei social media, soprattutto in seguito al fragore e allo spostamento d’aria che si è avvertito quando l’ordigno è stato fatto brillare.

