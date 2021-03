Il Papa: “Mettere la famiglia al centro dell’attenzione della Chiesa e della società”

Città del Vaticano – “Invito a uno slancio pastorale rinnovato e creativo per mettere la famiglia al centro dell’attenzione della Chiesa e della società”. Lo afferma Papa Francesco al termine dell’Angelus odierno, ricordando che il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, ha inizio l’anno “Amoris laetitia”, dedicato proprio alla famiglia. “Prego perché ogni famiglia possa sentire nella propria casa la presenza viva della Santa Famiglia di Nazareth, che ricolmi le nostre piccole comunità domestiche di amore sincero e generoso, fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà”, aggiunge il Pontefice, il cui pensiero va anche alla Siria, a dieci anni dall’inizio del conflitto “che ha causato una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo: un numero imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, migliaia di scomparsi, distruzioni, violenze di ogni genere e immani sofferenze per tutta la popolazione, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini, le donne e le persone anziane”.

“Rinnovo il mio accorato appello alle parti in conflitto, affinché manifestino segni di buona volontà, così che possa aprirsi uno squarcio di speranza per la popolazione stremata. Auspico altresì un deciso e rinnovato impegno, costruttivo e solidale, della Comunità Internazionale, in modo che, deposte le armi, si possa ricucire il tessuto sociale e avviare la ricostruzione e la ripresa economica. Preghiamo tutti il Signore, perché tanta sofferenza, nell’amata e martoriata Siria, non venga dimenticata e perché la nostra solidarietà ravvivi la speranza”, prosegue, invitando i pellegrini in piazza San Pietro a pregare l’Ave Maria “per l’amata e martoriata Siria”.

