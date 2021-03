Roma – Sono iniziati ieri pomeriggio ma proseguiranno anche nella giornata odierna i controlli predisposti dal Questore di Roma, Carmine Esposito, con apposita ordinanza di servizio, finalizzati ad armonizzare le attività attualmente consentite con il necessario rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono state predisposte come di consueto, un congruo numero di transenne da posizionare nelle aree individuate, in particolare al fine di creare un corridoio per il traffico pedonale in transito nell’area di piazza del Popolo e nell’area del Pincio e per un eventuale contingentamento dell’afflusso pedonale nell’area del Tridente.

Particolare attenzione è rivolta alla gestione di alcuni spazi pubblici e con riferimento ai ristoranti ed agli esercizi commerciali che, come già accaduto in precedenti circostanze, potrebbero essere meta di un notevole afflusso di persone soprattutto all’esterno degli stessi.

