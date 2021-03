Ruggero Tita: “Luna Rossa sta facendo qualcosa di fantastico. Resterà nella storia”

Roma – Ruggero Tita si sta preparando alla sua seconda Olimpiade della carriera. Nella specialità della vela del Nacra 17 in squadra con la prodiera Caterina Banti (Circolo Canottieri Aniene), l’atleta del IV Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle di Gaeta, si è qualificato per Tokyo e con la compagna di team azzurro, con cui ha ottenuto un bronzo e un oro ai Mondiali e due titoli europei consecutivi, presto vivrà l’esperienza di incontrare di nuovo i cinque cerchi olimpici.

E intanto vive un sogno a distanza. In questi giorni di America’s Cup commenta le gare di Luna Rossa per Raisport. La sua voce e i suoi commenti tecnici accompagnano i tifosi della vela e della barca italiana dell’Ac 75, che si sta giocando la storia ad Auckland. In Nuova Zelanda l’Italia sta sul 3 a 3 con i padroni di casa. La scorsa notte non si è regatato per mancanza di vento (leggi qui) o di quel vento veloce e necessario a gareggiare in mare: “Luna Rossa sta facendo una regata fantastica. Qualcosa di storico – dice a Il Faro online – un peccato che non si sia regatato la scorsa notte”. E sottolineando, prosegue: “Che vincano o perdano i ragazzi di Bertelli stanno facendo qualcosa di eccezionale e resterà negli annali della vela italiana”. Parlando della sua esperienza televisiva, con un pizzico di rammarico per non essere tra i protagonisti della Coppa America, ma facendo il tifo dall’Italia, ammette: “Bellissimo poterla commentare in televisione, per me sarebbe stato meraviglioso esserci e mettermi al servizio del team”.

La caserma della Guardia di Finanza del suo team gialloverde di Gaeta si affaccia sul mare e i velisti possono usufruire di un eccezionale campo di allenamenti fatto di onde e di azzurro: “Il mare del litorale laziale è l’ideale per praticare la vela e fare anche gare. Mi sono allenato a Gaeta a fine maggio del 2020. E’ un posto bellissimo. Ringrazio sempre la mia Caserma della Guardia di Finanza che ci mette a disposizione allenatori e logistica per prepararci alle gare”.

Plurimedagliato anche in Coppa del Mondo Ruggero è pronto per volare a Tokyo. Un sogno dall’altra parte del mondo, anche se a migliaia di chilometri da Auckland. Basterà tuttavia anche per lui seguire il vento e domarlo, per salire in cima all’Olimpo.

