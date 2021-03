Terracina, la denuncia di Palozzi: “Ospedale senza Tac per un mese e mezzo”

Terracina – “Sto seguendo con molta attenzione quanto sta accadendo presso l’ospedale ‘Alfredo Fiorini’, di Terracina. Come sottolineato anche dagli esponenti locali del nostro partito, la Tac sarebbe stata rimossa per essere sostituita da una apparecchiatura più moderna”.

Il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi interviene sull’argomento per sottolineare: “Una azione importante se non fosse che il nuovo macchinario potrebbe arrivare al nosocomio solamente a fine aprile, lasciando così la comunità locale senza questo fondamentale servizio ancora per alcune settimane.

Alla luce di questo preoccupante contesto, dunque, presenterò una interrogazione per chiedere alla Regione Lazio se tutto questo corrisponda al vero e, nel caso, quali azioni intende mettere in campo per dare soluzione definitiva a questa annosa vicenda. Da Zingaretti si necessitano risposte rapide e precise”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina