Ardea – Ancora una volta il degrado invade le strade del comune e nessuno sembra intervenire. Il cartello di “benvenuto” sotto alla Rocca è a terra da oltre un mese. L’insegna, che contiene le indicazioni per salire al paese, al municipio, alle poste, ecc., è un punto di riferimento per chi transita sulla via, ma è stato abbattuto circa 30 giorni fa, probabilmente dal maltempo e giace ancora a terra nonostante il tempo trascorso.

Di certo non un bel biglietto da visita per i turisti che cercano indicazioni o che semplicemente entrando in città vedono i cartelloni del comune a terra.

La via, inoltre, è tra le più transitate di Ardea, non solo dai cittadini ma anche dai politici e dalle forze dell’ordine, essendo la strada di congiunzione tra lo storico paese, Nuova Florida e Tor San Lorenzo. Un degrado che è difficile non notare ma che forse è più facile ignorare.

