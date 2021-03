Civitavecchia sospende le corse scolastiche dei bus

Civitavecchia – In considerazione dell’entrata del Lazio in zona rossa e della relativa interruzione dell’attività didattica, da lunedì 15 marzo 2021 saranno sospese le corse scolastiche ed il servizio Tpl dedicato agli istituti scolastici serviti dalle linee G1 e G2 studenti.

Il servizio di trasporto scolastico rimarrà sospeso fino a nuova comunicazione. Sul resto della rete resterà in vigore il normale orario.

