Civitavecchia, stop all’erogazione dell’acqua martedì 16 marzo: ecco dove

Civitavecchia – Stop all’erogazione dell’acqua a Civitavecchia in zona Braccianese Claudia-Santa Lucia. Il gestore del servizio idrico Acea Ato2 ha comunicato che, al fine di eseguire una manutenzione straordinaria sull’impianto “Punton dei Rocchi” ubicato in Via Rolando Carlevaro, si rende necessaria una sospensione idrica programmata dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di martedì 16 marzo 2021.

Di conseguenza si verificheranno abbassamenti di pressione e/o mancanza di acqua nelle seguenti strade: Via Braccianese Claudia, Via Rolando Carlevaro, Loc. Ponton dei Rocchi, Via del Frassinello, Strada Santa Lucia, Via Tirso, Via Fratelli Corvi, Via Pietro Biferali, Via Vittorio Cernusco, Via Benedetto Lucignani, Via Vittorio Palma, Via Antonio Baldini, Strada della Ficoncella, Via Anteo Scimia, Via Domenico De Paolis.

Per minimizzare il disagio alla cittadinanza è stato predisposto un rifornimento sostitutivo con 2 stazionamenti di autobotte in: Via Braccianese Claudia (angolo Via Rolando Carlevaro) e Via Tirso (fronte Centrale Terna).

La normale condizione di fornitura idrica è prevista per tardo pomeriggio, salvo imprevisti. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800130335.

